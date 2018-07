Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

07 luglio 2018 - 16:55

Record di visitatori per l'openair di Frauenfeld (TG): nonostante la pioggia e il fango, il festival, noto per il suo chiaro orientamento verso l'hip hop, ha venduto 180'000 biglietti giornalieri, un primato nei 23 anni di storia della manifestazione.

Momento cruciale è stato il concerto di un'ora e mezza proposto sabato dal rapper americano Eminem. Anche in futuro si punterà su grandi nomi per far fronte alla concorrenza, ha spiegato a Keystone-Ats un portavoce dell'openair.

