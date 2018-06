Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

I prossimi mesi si annunciano movimentati nel settore delle costruzioni: la convenzione nazionale scade infatti alla fine di quest'anno.

Ai lavoratori del settore serve una buona intesa, la pensione a 60 anni e un aumento dei salari decente, hanno ricordato oggi i sindacati Unia e Syna.

In Svizzera il giro d'affari è progredito del 30% negli ultimi anni, con meno personale a contratto fisso. La pressione sui cantieri è in questo modo enormemente aumentata. Per i sindacati, è chiaro che gli operai hanno bisogno e meritano una convenzione nazionale che offra maggiore protezione.

Si tratta in particolare di limitare il lavoro temporaneo, offrendo maggiori garanzie ai lavoratori più anziani. Fra il 2015 e il 2016, la quota di lavoro temporaneo è aumentata del 20% fra gli ultra 50enni.

Nico Lutz, responsabile del settore costruzioni di Unia, citato in un comunicato ha affermato che "ci sono sempre più operai anziani licenziati dopo aver lavorato per decenni nella stessa impresa, in alcuni casi accettando condizioni molto precarie. È una mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti che hanno lavorato duramente per anni".

