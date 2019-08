Sotto i ferri per non invecchiare mai.

Brigitte Macron è stata ricoverata il 17 luglio scorso all'ospedale americano di Neuilly-Sur-Seine, alle porte di Parigi, per sottoporsi ad una operazione di chirurgia estetica.

Secondo quanto scrive oggi il settimanale Closer, la Première dame di Francia, 66 anni, ha subito un'operazione di circa tre ore, per mano di un'importante e popolare chirurgo estetico, con cui si era intrattenuta il giorno prima per circa un'ora. Per l'intervento conclusosi senza particolari problemi, prosegue il settimanale di gossip - lo stesso che qualche anno fa fece lo scoop planetario sulla love story segreta tra l'ex presidente François Hollande e l'attrice Julie Gayet - sarebbe stata necessaria un'anestesia totale ed Emmanuel Macron sarebbe andato a trovarla sul posto.

L'ex prof di francese, 66 anni, è uscita dalla clinica il giorno stesso, poi ha passato qualche giorno di convalescenza a La Lanterne, la residenza di Stato a Versailles. Dal 25 luglio, i Macron si sono trasferiti al Fort de Brégançon, un'altra residenza a disposizione dei presidenti francesi affacciata sul Mediterraneo.

