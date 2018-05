Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 30 maggio 2018 11.29 30 maggio 2018 - 11:29

L'investitore britannico Bill Browder, oppositore del presidente russo Vladimir Putin, ha annunciato su Twitter di essere stato arrestato a Madrid dalla polizia spagnola su mandato della Interpol russa.

Browder è stato attivo in particolare in campagne contro la corruzione in Russia e condannato a 9 anni per evasione fiscale nel 2013 nello stesso processo che vedeva imputato l'avvocato Serghei Magnitsky morto in carcere nel 2009. È direttore esecutivo del fondo di investimento Hermitage Capital Management.

William Browder è fondatore e direttore del fondo d'investimento britannico Hermitage Capital, per il quale lavorava come legale Serghei Magnitski, deceduto in cella in Russia nel 2009 in circostanze mai chiarite dopo aver denunciato alcuni funzionari pubblici russi per truffa ai danni dello Stato.

Neuer Inhalt Horizontal Line