12 marzo 2018

Sono ripresi oggi pomeriggio i lavori alle Camere federali. Al Consiglio nazionale la seduta inizia con la tradizionale Ora delle domande. Come la settimana scorsa, molti quesiti riguardano lo scandalo AutoPostale.

Il Nazionale si occuperà in seguito, a livello di divergenze, delle modifiche alla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) che permetteranno di "spiare" un beneficiario di una assicurazione sociale se vi è il sospetto di abusi. La commissione preparatoria propone di seguire gli Stati che esigono l'autorizzazione di un giudice per ricorrere ai localizzatori satellitari.

Da parte sua, il Consiglio degli Stati discuterà essenzialmente dell'iniziativa popolare "Per la sovranità alimentare". La commissione preparatoria propone di bocciarla poiché "la Costituzione offre già oggi una base adeguata e sufficiente", in particolare dopo l'adozione del controprogetto lo scorso 24 settembre del decreto federale per la sicurezza alimentare.

