Questo contenuto è stato pubblicato il 13 dicembre 2011 20.15 13 dicembre 2011 - 20:15

È giunto oggi a scadenza il termine per presentare offerte a France Télécom relative all'acquisto della sua controllata Orange Svizzera: stando a un portavoce del gigante telecom francese citato dall'agenzia Afp si sono fatti avanti cinque interessati.

Le offerte sono giunte sia da investitori finanziari, sia da industrie, ha aggiunto l'addetto stampa, che non ha voluto precisare la nazionalità dei potenziali acquirenti.

Orange ha sede a Renens (VD) ed è il terzo operatore mobile dopo Swisscom e Sunrise. Nel 2010 il progetto di fusione con Sunrise era stato abbandonato in seguito all'opposizione espressa dalla Commissione della concorrenza (Comco), preoccupata per la nascita di un duopolio in un settore che già oggi vede gli svizzeri confrontati con fatture ben più salate che in altri paesi.

