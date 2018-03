Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 18 dicembre 2014 17.11 18 dicembre 2014 - 17:11

La società di partecipazioni britannica Apax ha comunicato oggi la cessione di Orange Svizzera per 2,8 miliardi di franchi a NJJ Capital, società holding del finanziere francese Xavier Niel. La transazione, si legge in una nota odierna, dovrebbe essere conclusa entro la fine del primo trimestre 2015.

L'operazione deve ancora ottenere il benestare delle autorità. In una nota della società di partecipazioni britannica si fa presente che la vendita "dovrebbe permettere ai fondi consigliati da Apax di conseguire un guadagno importante". Stando a Gabriele Cipparrone di Apax, NJJ Capital è il partner ideale per lo sviluppo futuro di Orange Svizzera.

Per Apax si stima un plusvalore di 800 milioni di franchi. Nel 2012, France Telecom aveva venduto Orange Svizzera ad Apax per due miliardi di franchi dopo la mancata fusione tra Orange e Sunrise.

L'uomo d'affari francese Xavier Niel citato nel comunicato ha sostenuto di voler amministrare Orange Svizzera nel rispetto del contesto e delle specificità del mercato elvetico. In qualità di nuovo proprietario, Niel intende garantire continuità ai clienti di Orange Svizzera, nonché ai dipendenti e alla direzione della società.

Il finanziere francese è legato all'operatore francese Free (Gruppo Liad), società attiva nella telefonia mobile presentatasi col botto sul mercato francese nel gennaio 2012 con prodotti a prezzi più bassi della concorrenza.

Per la portavoce di Orange Svizzera, Thérèse Wenger, la transazione dovrebbe essere vantaggiosa per i clienti svizzeri vista l'esperienza di Niel sul mercato francese della telefonia mobile e sul suo impegno a lungo termine. In ogni caso, i concorrenti sono sul chi vive come dimostra la forte flessione del titolo Swisscom in borsa. Si teme una guerra dei prezzi. Nessun commento inoltre è stato fornito in merito alle conseguenze sul personale di questa operazione.

Nonostante le vendite in flessione, l'operatore telecom ha accresciuto la redditività dopo i primi nove mesi del 2014. Il numero tre elvetico nel settore dopo Swisscom e Sunrise ha registrato un utile operativo (EBITDA) in progressione del 3% a 279,4 milioni di franchi. A fine settembre, Orange Svizzera aveva in organico 871 collaboratori a tempo pieno, ossia 68 in meno rispetto all'anno precedente.

Attualmente, la rete 4G di Orange Svizzera copre il 90% del Paese. La società ha oltre 200 punti vendita sparsi sul territorio della Confederazione.

