Questo contenuto è stato pubblicato il 6 giugno 2018 8.20 06 giugno 2018 - 08:20

Crescono i ricavi per Orascom

Ricavi in crescita nel primo trimestre per Orascom Development Holding, che migliora anche la redditività pur non raggiungendo la zona utili.

La multinazionale dell'imprenditore egiziano Samih Sawiris con sede nel canton Uri e attività nel settore alberghiero e immobiliare ha realizzato un fatturato di 74 milioni di franchi, il 41% in più dello stesso periodo del 2017. La perdita si è ridotta da 13 a 7 milioni.

Nel comparto hotel i proventi sono saliti del 31% a 40 milioni, confermando la dinamica positiva del turismo egiziano. Ad esempio la struttura di El Gouna, sul Mar Rosso, ha visto il tasso di occupazione passare dal 71% al 78%.

Nel segmento immobiliare il giro d'affari è quasi raddoppiato, salendo a 22 milioni. Il balzo è stato reso possibile dal completamento di unità a El Gouna, Jebal Sifah (Oman) e Montenegro.

La società quotata alla borsa elvetica (+30% la performance dall'inizio dell'anno) non ha fornito indicazioni concrete riguardo alle previsioni per l'insieme dell'esercizio.

