Questo contenuto è stato pubblicato il 26 febbraio 2018 8.09 26 febbraio 2018 - 08:09

Orascom Development Holding ha venduto attività secondarie legate alla filiale in Egitto. Il ricavato permetterà di ridurre il debito del gruppo immobiliare e alberghiero urano-egiziano di 55,2 milioni di franchi.

I due accordi firmati, che concernono Orascom Development Egypt (ODE), oltre alla riduzione del debito permettono un risparmio di interessi pari a 33,3 milioni di franchi fino al 2024, si legge in un comunicato odierno.

Orascom ha venduto la partecipazione del 100% nel gruppo Taweel a un consorzio di investitori internazionali e locali, per un prezzo che può arrivare a 15,9 milioni. Il 10% della somma può variare a dipendenza delle performance dell'azienda nel 2018.

Il secondo accordo prevede la cessione delle proprie quote negli hotel Makadi Gardens, Royal Azur e Club Azur, così come di un terreno a Makadi. Tutto è stato acquisito per 49,7 milioni da Meeting Point International Egypt, filiale del gruppo tedesco FTI.

Allo stesso tempo, Orascom sta discutendo con alcune banche per continuare a ottimizzare i rimborsi futuri. La riduzione del debito di 55,2 milioni avverrà con gran parte dei ricavati delle vendite, ma anche con liquidità create da attività operative.

