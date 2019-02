È nel mirino da giorni in Germania, dopo che diversi orchestrali hanno denunciato il suo stile manesco e dispotico.

Ma oggi il celebre direttore d'orchestra argentino Daniel Barenboim, figura mitica della musica classica berlinese e direttore generale della Berliner Staatsoper, si difende dalle pagine dello Zeit in una lunga intervista, respingendo ogni accusa. "Non ho commesso alcun crimine, non ho molestato, né tanto meno violentato nessuno", afferma. "Nessuno deve avere paura di me", ha aggiunto.

Nei giorni scorsi una rivista musicale on line, "Van", aveva pubblicato la denuncia di tre musicisti anonimi, i quali affermavano che Barenboim avesse un atteggiamento aggressivo e lunatico nella sua conduzione.

