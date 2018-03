Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Orell Füssli deve rivedere al ribasso le sue aspettative per l'utile a causa di una rettifica di valore di circa 8 milioni per la divisione Atlantic Zeiser. Per il 2017 il gruppo zurighese attivo nell'editoria e nella produzione di banconote prevede circa 6 milioni.

Senza questa rettifica i risultati sarebbero in linea con le attese, ha indicato Orell Füssli in un comunicato. Il gruppo zurighese sta esaminando "tutte le opzioni strategiche" per Atlantic Zeiser.

I risultati saranno pubblicati il prossimo 20 marzo. La divisione tedesca Atlantic Zeiser fabbrica istallazioni per la stampa numerica e la codificazione delle banconote, dei documenti e degli imballaggi. Nel 2016 l'utile netto di Orell Füssli si è attestato a 12,3 milioni di franchi.

