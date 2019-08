Orell Füssli è tornata a guadagnare nel primo semestre, nonostante un calo dei ricavi: il gruppo zurighese attivo nell'editoria e nella produzione di banconote ha realizzato un utile di 5,4 milioni di franchi.

Il risultato operativo Ebit è salito da 3,2 a 8,1 milioni di franchi, mentre il fatturato è sceso del 10% a 115 milioni. Il comparto stampa di banconote di Orell Füssli - che opera per la Banca nazionale e altri istituti centrali - ha visto i proventi scendere del 4% a 56 milioni.

Nel settore libri il giro d'affari è invece aumentato del 5% a 41 milioni. La divisione Zeiser, che dopo la vendita di attività si concentra solo su sistemi di numerazione ad alta precisione di banconote e documenti di sicurezza, ha apportato 15 milioni (+78% a perimetro comparabile). Per l'insieme dell'anno il gruppo nato 500 anni or sono si aspetta un indebolimento delle vendite rispetto al 2018. In borsa le novità odierne sono state accolte bene: il titolo in mattinata guadagnava circa il 2%.

