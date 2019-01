Le esportazioni di orologi svizzeri sono cresciute nel 2018. Il fatturato ha raggiunto 21,17 miliardi di franchi, pari a un aumento del 6,3% in termini nominali (non adeguato alle variazioni di prezzo) su un anno.

Lo ha annunciato oggi l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) precisando che l'incremento è del 4,3% in termini reali (al netto dell'inflazione).

"Le esportazioni di orologi hanno raggiunto un risultato in linea con le previsioni", si legge in una nota odierna della Federazione orologiera svizzera (FH). La crescita è stata particolarmente forte nella prima metà dell'anno (+10,6%), per poi rallentare al 2,3% nella seconda metà del 2018, soprattutto in Cina.

"Le incertezze a livello macroeconomico, commerciale e politico hanno influenzato l'evoluzione dell'industria, che ha dovuto confrontarsi anche con la concorrenza di altri prodotti di lusso o oggetti connessi", sottolinea il comunicato.

