Questo contenuto è stato pubblicato il 5 marzo 2018 7.01 05 marzo 2018 - 07:01

In una serata degli Oscar che ha rispettato tutti i pronostici dei bookmakers e che non riservato sorprese o scossoni il vero vincitore è stato La Forma dell'acqua che ha vinto quattro Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Subito dietro, anche se per Oscar minori Dunkirk di Christopher Nolan con tre, seguito da Tre manifesti a Ebbing, Missouri, che ha vinto per il migliore attore non protagonista e la migliore attrice protagonista, Con due Oscar invece L'ora più buia, che ha vinto sia per il make up che con il migliore attore, Gary Oldman.

Due Oscar anche per Blade Runner 2049. Soddisfazione pure per Coco, il film animato della Pixar, vincitore di categoria e per la migliore canzone originale. Un Oscar è andato anche a Get Out, migliore sceneggiatura originale e A chiamami con il tuo nome di Luca Guadagnino per quella non originale di James Ivory.

Un Oscar anche a I, Tonya per l'interpretazione da non protagonista di Allison Janney in una serata che non vede film sconfitti malamente tornare a casa a mani vuote.

