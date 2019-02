Ha lasciato a molti l'amaro in bocca l'Oscar a "Green Book" per il miglior film 2019.

La storia racconta di un autista bianco razzista (Tony Lip, interpretato da Viggo Mortensen) che guida il pianista jazz nero (Don Shirley, nella parte Mahershala Ali) nel sud segregato degli anni Sessanta. I due finiscono per fare amicizia. Ad alcuni la pellicola è sembrata però troppo "buonista" nell'America di Donald Trump e di Black Lives Matter.

Tanto per cominciare, nel corso della campagna per gli Awards, gli eredi di Shirley avevano accusato il film, scritto in parte dal figlio di Tony, Nick Vallelonga, di essere pieno di inesattezze e peggio, "una sinfonia di bugie". Erano poi emersi tweet razzisti e anti-islamici dello stesso Vallelonga mentre Mortensen aveva fatto scalpore usando la parola "negro" e venendo poi costretto al mea culpa.

Ieri non era ancora calato il sipario sulla notte delle stelle, che il regista di BlaKkKlansman Spike Lee è uscito furibondo dalla sala: "Non è il mio genere", ha protestato, visibilmente indignato, paragonando la vittoria di "Green Book" a "quando l'arbitro prende la decisione sbagliata".

