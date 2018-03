Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Le elezioni russe, sebbene organizzate in modo competente e ordinato, si sono distinte per una mancanza di "reale competizione". Lo ha stabilito la missione dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) nel suo giudizio finale.

Tra gli elementi negativi figurano anche "l'esclusione di un candidato" dal processo elettorale (Alexei Navalny, ndr), le "limitazioni" alla libertà d'espressione e di assemblea prima delle elezioni, le "pressioni" ai danni dei critici delle autorità e la "copertura mediatica eccessiva" riservata a Vladimir Putin.

