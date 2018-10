Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Gli ospedali pediatrici svizzeri tirano il campanello d'allarme. Sono infatti messi in gravi difficoltà dalle nuove tariffe che non consentono loro di coprire le spese.

Nella Svizzera tedesca, dove si trovano i tre nosocomi puramente pediatrici del Paese, i cantoni interessati si stanno attivando. Un'interpellanza è pure stata depositata in Consiglio nazionale.

I tre ospedali pediatrici indipendenti (a Basilea, San Gallo e Zurigo), ma anche la trentina di cliniche pediatriche elvetiche, sono confrontati con problemi a tre livelli: i calcoli delle tariffe per i trattamenti stazionari, di quelle per trattamenti ambulatoriali TARMED e di quelle fissate dall'assicurazione invalidità (AI).

Dall'introduzione nel 2012 del nuovo sistema tariffale ospedaliero che garantisce un rimborso uniforme delle prestazioni mediche mediante i cosiddetti "forfait per caso", i costi delle cure specializzate sono lungi dall'essere coperti. Il problema: i forfait, anche quelli specifici degli ospedali pediatrici, calcolati dal sistema tariffale SwissDRG (Swiss Diagnosis Related Groups), non prendono sufficientemente in considerazione le particolarità delle cure prodigate ai bambini.

Ad esempio, i nosocomi pediatrici devono essere equipaggiati sia per occuparsi dei neonati di meno di 500 grammi sia per gli adolescenti che soffrono di obesità, ha spiegato all'agenzia Keystone-ATS Agnes Genewein, direttrice di Allkids, l'Alleanza dei tre ospedali pediatrici indipendenti della Svizzera. Complessivamente le cure fornite ai bambini richiedono il 20% di sforzi in più rispetto a quelle per gli adulti.

Uno dei motivi di questo calcolo imperfetto è imputabile al fatto che i casi pediatrici non sono sufficientemente numerosi per poter stimare i costi in maniera ottimale. Altro problema non da poco: in neonatologia, i casi di bebè in buona salute non sono chiaramente distinti da quelli malati, tirando verso il basso le tariffe medie. Malgrado ciò gli ospedali puramente pediatrici trattano soltanto neonati malati, sovente anche in modo grave.

