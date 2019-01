L'azienda ticinese attiva nel campo della logistica, Interroll, ha approfittato nel corso dell'esercizio 2018 della forte espansione del commercio online, soprattutto sui mercati asiatici.

Su un anno, i ricavi si sono attestati a 560,1 milioni di franchi, in crescita del 24,3% (+22,9% in monete locali).

La crescita, sottolinea una nota odierna del gruppo, è stata trascinata in particolare dal settore Conveyors & Sorters (+54,7% rispetto al 2017).

La piattaforma innovativa di Interroll e la domanda robusta, soprattutto nei settori della Posta, logistica e E-Commerce, hanno sostenuto questa dinamica positiva.

Le nuove commesse si sono attestate a 592,6 milioni, in progressione del 29% su un anno. In particolare si segnala un importante ordine proveniente dalla Corea del Sud: la regione Asia-Pacifico è responsabile del +49.5% della crescita. Grazie al portafoglio pieno, la società è fiduciosa per l'esercizio 2019

In merito all'utile netto, l'azienda si attende un miglioramento sostanziale, di almeno il 30%. Il dato definitivo verrà diffuso in marzo.

