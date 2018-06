Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 5 giugno 2018 18.51 05 giugno 2018 - 18:51

Licenziamenti collettivi in vista presso OVS, il marchio di abbigliamento che ha rilevato nel 2016 Charles Vögele: è stata avviata la relativa procedura di consultazione, ha indicato un portavoce confermando una notizia pubblicata da 20 Minuten.

I vertici si sono rivolti per lettera ai circa 1180 dipendenti, spiegando che viste le circostanze è imprescindibile rescindere i rapporti di lavoro. Sempione Fashion, società che gestisce circa 140 negozi OVS in Svizzera, si trova come noto in moratoria concordataria.

Neuer Inhalt Horizontal Line