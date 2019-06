Un operaio è morto e sei sono rimasti feriti nell'incidente di lavoro occorso stamane durante i lavori di revisione alla cabinovia tra Engelberg e il Trübsee, sulle pendici del Titlis nel canton Obvaldo.

Lo ha reso noto la polizia cantonale, precisando che l'incidente non ha coinvolto turisti.

La compagnia Titlis Bergbahnen che gestisce gli impianti sta effettuando questa settimana normali lavori di revisione all'impianto di risalita, che erano già pianificati, scrive la polizia. La cabinovia era dunque chiusa al traffico turistico e sulla fune di traino non erano appese gondole.

Dipendenti delle Titlis-Bahnen e del produttore della fune trainante stavano lavorando nella zona del Gerschnialp alla medesima quando un ancoraggio temporaneo si è sciolto. I lavoratori sono stati colpiti dalla fune e da un altro cavo usato per l'operazione.

Uno degli operai è rimasto in ferito in modo talmente grave che è morto sul posto. Altri due hanno riportato gravi ferite, un terzo ferite definite medio-gravi. Tutti e tre sono stati trasportati dalla Rega in elicottero verso ospedali fuori cantone. Sulle condizioni di queste persone la polizia dice di non poter fornire maggiori ragguagli. Altri tre operai sono rimasti feriti solo leggermente e hanno potuto essere medicati sul posto.

Gli altri impianti di risalita del Titlis non sono stati interessati dall'incidente, per chiarire le cause del quale è stato chiesto l'intervento dell'Istituto forense di Zurigo. L'inchiesta è diretta dalla procura di Obvaldo.

