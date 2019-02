Il mobilificio Reinhard AG, con stabilimenti a Sachseln (OW) e Dagmersellen (LU), cessa definitivamente l'attività e nei prossimi mesi circa ottanta dipendenti dovranno cercare un nuovo impiego.

La procedura di consultazione interna non ha fatto cambiare idea al consiglio di amministrazione. Tenendo conto degli attuali ordini da parte dei clienti, la produzione verrà interrotta entro la fine di ottobre e gli impianti saranno chiusi alla fine dell'anno, annuncia un comunicato odierno. I salari sono garantiti fino all'ultimo giorno lavorativo. L'azienda metterà sul tavolo le risorse finanziarie necessarie per una soluzione socialmente accettabile. Verrà attivato anche un centro per l'impiego per trovare una nuova occupazione al maggior numero possibile di dipendenti.

La cessazione delle attività mette fine a una tradizione aziendale durata quasi 120 anni. Reinhard AG produce mobili per il mercato svizzero e internazionale. La crescente globalizzazione ha posto il mobilificio di fronte ad un crollo costante dei prezzi.

