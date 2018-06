Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 17 giugno 2018 17.47 17 giugno 2018 - 17:47

Due gipeti barbuti, di nome Fredueli e Finja, sono stati liberati oggi nei pressi di Melchsee-Frutt, nel canton Obvaldo. Non ancora in grado di volare, i due volatili dovrebbero permettere alla specie di aumentare la propria popolazione nelle Alpi centrali.

È la seconda volta che vengono rilasciati gipeti nella Melchtal dal 2015: in totale sono state liberate cinque femmine e quattro maschi. Due esemplari sono morti accidentalmente.

Fredueli e Finja provengono da un allevamento spagnolo. Sono stati muniti di un trasmettitore GPS e sono stati posti su un antro roccioso largo una ventina di metri nella riserva naturale dell'Huestock, a 2000 metri di altitudine. L'evento è stato seguito da circa 300 persone.

La reintroduzione del gipeto barbuto a partire dal 1991 e la sua protezione in Svizzera consente oggi a una piccola popolazione di questo volatile di svilupparsi progressivamente, in particolare in Vallese e nei Grigioni. In Svizzera centrale questo uccello è ancora raro. In tutto l'arco alpino ci sono circa 250 esemplari.

Neuer Inhalt Horizontal Line