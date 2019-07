Una lucernese 72enne ha perso la vita ieri pomeriggio durante una escursione in montagna nel comune obvaldese di Lungern. Immagine d'archivio.

Una lucernese 72enne ha perso la vita ieri pomeriggio durante una escursione in montagna nel comune obvaldese di Lungern, non lontano dal passo del Brünig.

La donna è inciampata su un sentiero, è rotolata sul ripido pendio sottostante per circa 200 metri ed è morta sul posto per le ferite riportate, indica la polizia cantonale in una nota diramata oggi.

La donna partecipava a un gita guidata. Le persone che la accompagnavano hanno prestato i primi soccorsi e hanno allertato la Rega. Per la malcapitata non c'è stato però più nulla da fare. Un "care team" ha assistito psicologicamente il gruppo di escursionisti. Per chiarire le circostanze esatte della disgrazia la polizia e la Procura cantonali hanno aperto un'inchiesta.

