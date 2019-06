Sono ripresi oggi i lavori di revisione alla cabinovia tra Engelberg e il Trübsee, sulle pendici del Titlis nel canton Obvaldo, dopo il grave incidente di ieri che ha provocato un morto e sei feriti.

I tre operai, rimasti feriti in modo grave e medio-grave, che ieri erano stati trasportati in elicottero dalla Rega verso ospedali fuori cantone, stanno meglio. "La loro vita non è in pericolo", ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS il direttore delle Titlis-Bahnen, Norbert Patt. "Fortunatamente le loro ferite sono risultate meno serie di quanto si pensasse", ha aggiunto.

I lavori di revisione, intanto, sono ripresi con altri team. Se tutto si svolge come previsto, la cabinovia dovrebbe essere riaperta al pubblico sabato, ha sottolineato Patt.

