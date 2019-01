I Paperoni mondiali sono sempre più ricchi. La ricchezza dei 1.900 miliardari tra marzo 2017 e marzo 2018 è aumentata di più di 900 miliardi di dollari, pari a oltre 2,5 miliardi al giorno.

Lo rileva il Rapporto Oxfam "Bene pubblico o ricchezza privata?" diffuso in vista del Forum economico mondiale di Davos. Di pari passo con l'aumento della ricchezza dei Paperoni si registra ovviamente la diminuzione di quella della metà più povera del globo (3,8 miliardi di persone), che è scesa dell'11%.

Un'ulteriore diseguaglianza è poi quella di genere. A livello globale, infatti, le donne guadagnano il 23% in meno rispetto agli uomini, i quali possiedono il 50% in più della ricchezza e controllano oltre l'86% delle aziende. Donne sottopagate, quindi, ma anche non pagate affatto, quando si tratta del lavoro di cura non retribuito che svolgono in famiglia: secondo il rapporto, se questa attività a livello globale venisse appaltato a una singola azienda, il fatturato annuo sarebbe di 10mila miliardi di dollari, vale a dire 43 volte quello della Apple.

