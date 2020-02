Asia Bibi lancia un appello al presidente francese, Emmanuel Macron, per ottenere l'asilo in Francia.

Intervistata ai microfoni di radio RTL, la donna, cristiana del Pakistan, condannata nel 2010 per blasfemia e poi assolta nel 2018 e rifugiatasi in Canada, si è rivolta al presidente francese per ottenere asilo politico Oltralpe.

