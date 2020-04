Un tribunale pakistano ha annullato la condanna a morte del militante di origine britanniche Ahmed Omar Saeed Sheikh, giudicato colpevole per l'uccisione del giornalista americano Daniel Pearl, avvenuto nel 2002.

L'avvocato di Sheikh, Khawja Naveed, ha detto che la condanna dell'imputato è stata commutata a sette anni di reclusione, già scontati in quanto è in carcere dal 2002. L'imputato dovrebbe essere rimesso in libertà anche se il tribunale non ha ancora deciso in merito.

Il giornalista americano del Wall Street Journal, allora 38enne, era stato rapito a Karachi (nella parte settentrionale del Pakistan) a fine gennaio 2002 mentre indagava sui possibili collegamenti tra alcuni gruppi integralisti e al-Qaida, l'organizzazione di Osama Bin Laden ritenuta responsabile delle stragi dell'11 settembre a New York e a Washington.

I sequestratori, appartenenti a un sedicente Movimento nazionale per la rinascita della sovranità pachistana, lo accusarono di essere un agente della Cia. Il suo corpo era stato ritrovato un mese dopo a Karachi, dopo la diffusione da parte dei suoi assassini del video della sua uccisione.

