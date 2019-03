Il governo pakistano prosegue la serie di azioni repressive contro organizzazioni fondamentaliste islamiche accusate di avere svolto attacchi terroristici in India.

Il governo pakistano prosegue la serie di azioni repressive contro organizzazioni fondamentaliste islamiche accusate di avere svolto attacchi terroristici in India. Azioni lette come un tentativo di rasserenare gli animi con New Delhi dopo le tensioni nel Kashmir.

Sono stati arrestati più di 100 attivisti appartenenti a organizzazioni vietate, tra cui un fratello e un figlio del capo del movimento jihadista Jaish e Muhammad (JEM, Esercito di Maometto).

Misure restrittive sono state applicate anche a diversi centri, seminari e uffici della Jamat-ut-Dawa e della Falah-e-Insaniat Foundation, organizzazioni caritatevoli gestite da Hafiz Muhammad Saeed, l'uomo accusato dall'India di essere la mente dietro l'attacco di Mumbai del 2008 in cui erano morte 166 persone.

