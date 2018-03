Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

16 febbraio 2018 - 15:33

Con una decisione a sorpresa, l'esercito pakistano ha annunciato oggi l'invio di un contingente militare in Arabia Saudita nell'ambito di un accordo bilaterale sulla sicurezza, suscitando la reazione di esponenti politici. Lo riferisce la tv DawnNews.

Per il senatore Farhatullah Babar, ad esempio, "una simile decisione avrebbe dovuto ricevere l'approvazione del Parlamento".

In un comunicato l'Ufficio stampa dell'esercito (Ispr) ha reso noto che in base al citato accordo "un contingente militare sarà presto inviato in Arabia Saudita in una missione di addestramento e consulenza".

Fin dall'inizio delle sue operazioni in Yemen con una Coalizione formata da Paesi islamici asiatici e africani contro gli Houthi sciiti, il governo saudita aveva chiesto l'invio di un contingente militare pachistano, e per facilitarlo aveva chiamato a dirigere le forze militari della Coalizione l'ex comandante in capo dell'esercito del Pakistan, generale Raheel Sharif.

Tuttavia finora questo progetto era stato sviluppato solo in parte, anche perché il Parlamento aveva approvato all'unanimità una mozione in cui si sosteneva la "neutralità" pachistana nel conflitto.

Un portavoce dell'Ispr ha ribadito oggi che il nuovo contingente, e i quasi 1'000 soldati pachistani già presenti in Arabia Saudita "non saranno assolutamente impiegati fuori dai confini di quel Paese".

