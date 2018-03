Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

NEW YORK - Scoperto il più antico parente dei dinosauri, vissuto dieci milioni di anni prima dei più antichi dinosauri finora noti. Descritto su Nature da un gruppo di ricerca guidato dall'università del Texas a Austin, il proto-dinosauro è stato scoperto in Tanzania e appartiene a una nuova specie denominata Asilisaurus kongwe che aiuta a chiarire l'origine dei dinosauri che potrebbe essere precedente a quanto immaginato finora.

Vissuto nel Medio Triassico, circa 240 milioni di anni fa, questo animale simile ai dinosauri fa parte di un gruppo fratello dei dinosauri conosciuti come silesauri che sono considerati simili ai dinosauri perché hanno molte caratteristiche in comune con essi ma la relazione fra queste due specie animali, secondo i ricercatori, può essere paragonata alla parentela che corre fra umani e scimpanzé.

Sebbene i più antichi dinosauri scoperti vissero 230 milioni di anni fa, la presenza dei loro più vicini parenti 10 milioni di anni prima implica, secondo i ricercatori, che i silesauri e la famiglia dei dinosauri si sono differenziati dai comuni antenati almeno 240 milioni di anni fa e quindi prima rispetto a quanto ritenuto finora.

I resti dei proto-dinosauri, appartenuti a 14 individui, hanno reso possibile la ricostruzione di almeno uno scheletro completo (fatta eccezione di porzioni del cranio e delle zampe) che ha svelato un animale molto diverso da ciò che si aspettavano i ricercatori. Si riteneva, infatti, che gli antichi parenti dei dinosauri fossero carnivori e camminassero su due zampe, invece questi proto-dinosauri alti fra mezzo metro e un metro e lunghi fra uno e tre metri e dal peso di circa 10-30 chilogrammi, camminavano su quattro zampe e molto probabilmente erano erbivori.

