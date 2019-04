Importante fusione nel settore della logistica: la società basilese Panalpina viene rilevata dal concorrente danese DSV, che ha migliorato una sua precedente offerta ed è ora pronto a sborsare 4,6 miliardi di franchi.

Concretamente l'operazione dovrebbe andare in porto attraverso uno scambio di azioni: per ogni titolo DSV offrirà 2,375 azioni proprie, ha indicato stamani Panalpina. L'offerta valuta l'azione a 195,80 franchi. Finora i danesi avevano proposto 180 franchi, però in contanti.

DSV e Panalpina si completano bene a vicenda: l'impresa svizzera è specializzata nei trasporti via aereo e nave, mentre i danesi sono molto forti nel comparto stradale.

Il consiglio di amministrazione e i grandi azionisti dell'impresa renana sostengono l'operazione. L'operazione dovrebbe essere conclusa nel quarto trimestre.

Neuer Inhalt Horizontal Line