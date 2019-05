Il candidato alla presidenza di Panama Rómulo Roux non riconosce la validità dei risultati delle elezioni

Il candidato alla presidenza di Panama Rómulo Roux, conservatore del partito Cambio Democratico, non ha riconosciuto come vincitore delle elezioni presidenziali il candidato di opposizione di centrosinistra, Laurentino Cortizo.

L'esponente del Partito Rivoluzionario Democratico (Prd) nella tornata elettorale di ieri ha ottenuto il 33% delle preferenze, contro il 31% di Roux, aggiudicandosi la vittoria. Secondo quanto riportato dal portale panamense La Prensa, Roux ha annunciato che chiederà una revisione dei risultati delle elezioni.

"Non accetteremo alcun risultato delle elezioni dato oggi. Aspetteremo che arrivino tutti gli atti fisici a livello nazionale, faremo un conteggio pubblico degli atti fino a determinare la realtà di ciò che è accaduto", ha dichiarato Roux.

Nel frattempo, l'ex presidente Ricardo Martinelli, fondatore di Cambio democratico in carcere con l'accusa di aver intercettato illegalmente i suoi oppositori politici, si è congratulato con Cortizo e il partito Prd per la vittoria. "Hanno una grande responsabilità di unire di nuovo i panamensi e farci uscire dal buco in cui ci ha messo Varela", riferendosi all'attuale presidente panamense, il conservatore Juan Carlos Varela.

