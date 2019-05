Laurentino "Nito" Cortizo, dichiarato ufficialmente dal Tribunale elettorale (Tep) "vincitore virtuale" delle elezioni presidenziali svoltesi ieri a Panama ha dichiarato di voler essere "il primo operaio del Paese".

Rivolgendosi per la prima volta ai suoi sostenitori nella veste di presidente eletto, Cortizo ha esclamato: "La vittoria è nostra!". E subito dopo ha aggiunto: "Nito Cortizo sarà il primo operaio del Paese", perché questa vittoria "non è per raggiungere il potere per rubare o pagare favori a gruppi economici e politici".

Ripeto, ha proseguito, "a Panama non ci saranno intoccabili, anche se sono ministri, grandi imprenditori, deputati o il presidente. Faremo, senza rubare".

Dopo aver indicato che una delle sue prime iniziative sarà una legge per gli appalti pubblici che elimini le discrezionalità per combattere la corruzione, Cortizo ha concluso elencando alcune delle sue sfide: "Mettere in ordine la casa, lottare contro la povertà e la diseguaglianza, quella che io definisco la sesta frontiera".

