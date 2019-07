Laurentino "Nito" Cortizo Cohen ha giurato oggi come nuovo presidente di Panama, dopo aver vinto le elezioni presidenziali che si sono svolte il 5 maggio scorso.

Cortizo, manager di 66 anni membro del Partito Rivoluzionario Democratico (Prd, centrosinistra), succede a Juan Carlos Varela, del Partito Panamenista, che ha guidato la nazione centroamericana dal 2014.

"Oggi sono il primo operaio del Paese", ha dichiarato Cortizo nel suo primo discorso da presidente in carica, ripetendo una frase detta già in occasione della sua elezione. "Sono pronto, la nostra squadra è pronta" a "togliere la malerba dai campi, a iniziare una nuova semina", ha sottolineato.

"Questo è il nuovo inizio, salvare Panama, dopo che il nostro Paese è stato maltrattato fino a oggi". Per farlo, "dobbiamo unirci, tutti sono chiamati a riscoprire la fiducia l'uno verso l'altro". Cortizo ha poi annunciato che il nuovo governo presenterà a luglio una riforma costituzionale e una riforma degli appalti pubblici.

Cortizo ha giurato oggi in una cerimonia che ha visto la presenza di diversi capi di Stato e di governo, tra i quali il re di Spagna Felipe e i presidenti Martín Vizcarra del Perù, Danilo Medina della Repubblica Dominicana, Iván Duque della Colombia, Evo Morales della Bolivia. Gli Stati Uniti hanno inviato una delegazione guidata dal Segretario del Commercio, Wilbur Ross.

Il nuovo capo di Stato dà il via al suo mandato con forti aspettative da parte dell'opinione pubblica, dovute principalmente alle sue promesse elettorali: rilancio dell'economia, riforme costituzionali, cambiamenti strutturali in diversi organismi, rilancio dell'agricoltura, più sicurezza per i cittadini. Cortizo conterà su un'Assemblea nazionale panamense con 40 dei 71 deputati a suo favore.

Intanto, il governo degli Stati Uniti ha già evidenziato il suo interesse a rafforzare le relazioni commerciali tra i due paesi.

