Papa Francesco sarà in Marocco alla fine di marzo.

Dopo lo storico viaggio di questa settimana negli Emirati arabi uniti, papa Francesco è in procinto di partire per una nuova visita in un Paese musulmano, il Marocco, dove si recherà il 30 e 31 marzo prossimi. Incontrerà il re, imam e migranti.

La Sala stampa vaticana ha diffuso oggi il programma di questo che sarà il 28esimo viaggio all'estero di papa Bergoglio. Sei i discorsi che saranno pronunciati dal pontefice nei due giorni della visita.

