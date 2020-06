Parlare con Dio come un figlio parla al padre.

"Non abbiamo paura di discutere con Dio": lo ha detto Papa Francesco nell'udienza generale odierna dedicata alla preghiera.

C'è "una cosa che sembra un'eresia" ma se sono "arrabbiato con Dio questa è una forma di preghiera perché solo un figlio è capace di arrabbiarsi col papà e poi ritrovarlo".

"Impariamo a parlare come un figlio con suo papà, ascoltarlo, rispondere, discutere ma" in modo "trasparente come un figlio col papà".

