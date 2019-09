KEYSTONE/EPA ANSA/HOLY SEE PRESS OFFICE/HOLY SEE PRESS OFFICE

"Mi raccomando, state attenti, non lasciatevi ingannare dalla necessità del numero dei sacerdoti, prendere senza discernimento... Non so, credo che da voi non è tanto comune, ma in alcuni Paesi d'Europa è lamentevole".

"C'è la mancanza di vocazione e spinge il vescovo a prendere di qua, di qua, di là, senza vedere la vita com'era, e prendono i cacciati di altri seminari, i cacciati della vita religiosa. Sono stati cacciati per immorali o per altre deficienze. Per favore, state attenti: non fate entrare il lupo nel gregge". Così si è espresso il Papa davanti ai vescovi malgasci.

Neuer Inhalt Horizontal Line