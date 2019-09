Una bambina attende sorridente Papa Francesco in Mozambico

Papa Francesco, al terzo giorno del viaggio nell'Africa Australe, conclude oggi la sua visita in Mozambico, per volare poi in Madagascar.

Alle 8.45 il Pontefice visiterà la casa di cura di Zimpeto del progetto anti-Aids "Dream" della Comunità di Sant'Egidio, celebrando poi la messa nello Stadio di Zimpeto, che ha una capacità di oltre 40 mila persone.

Alle 12.25 è prevista la cerimonia di congedo all'aeroporto di Maputo e alle 12.40 la partenza per il Madagascar, nella cui capitale Antananarivo Francesco atterrerà alle 16.30 locali (le 15.30 svizzere), con l'accoglienza all'aeroporto da parte del presidente della Repubblica Andry Rajoelina.

Dall'aeroporto, per il primo tratto a bordo della "papamobile" lungo le vie della capitale malgascia, il Pontefice raggiungerà poi direttamente la Nunziatura apostolica, sede del suo soggiorno in Madagascar.

