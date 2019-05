Papa Francesco partirà questa mattina per la Romania per il suo trentesimo viaggio apostolico. In partenza da Roma, il volo papale arriverà a Bucarest alle 11.30 (ora locale, 10.30 in Svizzera).

A Fiumicino Papa Francesco è apparso di buon umore e con la borsa nera tenuta nella mano sinistra. Appoggiandosi con la destra sul corrimano della scaletta dell'aereo, il pontefice ha poi raggiunto il portellone di ingresso dell’Airbus. Da qui poco prima di entrare all'interno, si è soffermato brevemente a salutare il comandante del volo e le due hostess che lo attendevano, quindi si è voltato verso le autorità presenti per porgere loro un saluto.

Oggi, dopo l'accoglienza ufficiale all'aeroporto ci sarà la cerimonia di benvenuto al Palazzo presidenziale, quindi la visita di cortesia al presidente della Romania, Klaus Werner Iohannis, e l'incontro con il primo ministro Vasilica Viorica Dancila. A seguire ci sarà l'incontro con le autorità, la società civile e il corpo diplomatico nel corso del quale il Papa terrà il suo primo discorso.

Dopo il pranzo in Nunziatura, papa Francesco si recherà al Patriarcato ortodosso dove incontrerà prima il patriarca Daniel, e poi il Sinodo permanente. Nella Cattedrale ortodossa alle 17 (16 ora italiana) ci sarà la preghiera del Padre nostro. Successivamente il pontefice si trasferirà nella cattedrale cattolica di San Giuseppe per celebrare la messa (alle 18, le 17 in Italia).

La prima giornata del viaggio in Romania si concluderà con l'incontro privato tra il Papa è i Gesuiti presenti nel Paese.

Prima di partire, Papa Francesco ha salutato un gruppo di 15 senzatetto di origine romena che vivono a Roma, accompagnati dall'Elemosiniere Apostolico, il cardinale Konrad Krajewski. In particolare, alcuni di loro sono ospiti del “Dono di Misericordia”, altri vivono nella zona di San Pietro e sono seguiti dall'Elemosineria Apostolica.

