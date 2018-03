Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

22 febbraio 2018 - 11:25

"Desidero che nella Chiesa vi siano affidate responsabilità importanti, che si abbia il coraggio di lasciarvi spazio; e voi, preparatevi ad assumere queste responsabilità". Così il Papa ai giovani del mondo nel Messaggio per la 33/a Giornata Mondiale della Gioventù.

"Alla giovane Maria fu affidato un compito importante proprio perché era giovane. Voi giovani avete forza, attraversate una fase della vita in cui non mancano certo le energie. Impiegate questa forza e queste energie per migliorare il mondo, incominciando dalle realtà a voi più vicine", afferma papa Francesco.

"Dalla certezza che la grazia di Dio è con noi proviene la forza di avere coraggio nel presente: coraggio per portare avanti quello che Dio ci chiede qui e ora, in ogni ambito della nostra vita; coraggio per abbracciare la vocazione che Dio ci mostra; coraggio per vivere la nostra fede senza nasconderla o diminuirla", afferma il Pontefice nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà il prossimo 25 marzo, Domenica delle Palme, sul tema "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio" (Lc 1,30).

Papa Francesco la definisce "un passo avanti nel cammino di preparazione di quella internazionale, che avrà luogo a Panama nel gennaio 2019". Inoltre, "questa nuova tappa del nostro pellegrinaggio cade nell'anno in cui è convocata l'Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: 'I giovani, la fede e il discernimento vocazionale'".

