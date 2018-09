Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 settembre 2018 13.05 20 settembre 2018 - 13:05

"Nel giorno del giudizio universale, il Signore ci rammenterà: Ero straniero e non mi avete accolto", ha detto papa Francesco ai partecipanti alla Conferenza internazionale su xenofobia, razzismo e nazionalismo populista promossa dalla Santa Sede.

"Nel giorno del giudizio universale, il Signore ci rammenterà: Ero straniero e non mi avete accolto" (Mt 25,43). Lo ha detto papa Francesco ai partecipanti alla Conferenza internazionale su xenofobia, razzismo e nazionalismo populista promossa dalla Santa Sede.

"Ma - ha aggiunto il pontefice - già oggi ci interpella: Sono straniero, non mi riconoscete?".

"E quando Gesù diceva ai Dodici: Non così dovrà essere tra voi! (Mt 20,26) - ha proseguito -, non si riferiva solamente al dominio dei capi delle nazioni per quanto riguarda il potere politico, ma a tutto l'essere cristiano".

"Essere cristiani, infatti - ha aggiunto -, è una chiamata ad andare controcorrente, a riconoscere, accogliere e servire Cristo stesso scartato nei fratelli".

"Consapevole delle molteplici espressioni di vicinanza, di accoglienza e di integrazione verso gli stranieri già esistenti, mi auguro che dall'incontro appena concluso possano scaturire tante altre iniziative di collaborazione, affinché possiamo costruire insieme società più giuste e solidali", ha concluso.

Neuer Inhalt Horizontal Line