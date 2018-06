Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 21 giugno 2018 12.00 21 giugno 2018 - 12:00

Papa Francesco è atterrato alle 10.05 all'aeroporto di Ginevra-Cointrin con un volo Alitalia. Questo in Svizzera è il suo 23esimo viaggio internazionale.

Durante il volo verso Ginevra, parlando ai giornalisti, ha indicato che si tratta di "un viaggio verso l'unità". Il Pontefice è stato accolto dal presidente della Confederazione Alain Berset e dal consigliere federale Ignazio Cassis. Berset gli ha offerto una riproduzione dell'opera d'arte "La pesca miracolosa" dell'artista elvetico del 15esimo secolo Konrad Witz.

Il dispositivo di sicurezza allestito per la visita è composto da forze dell'esercito svizzero e da numerosi rappresentanti di diverse polizie cantonali, fra cui quella ticinese.

Un'atmosfera di gioiosa attesa regna davanti al Palexpo, dove nel pomeriggio il Papa celebrerà una messa alla quale assisteranno più di 40'000 persone. A decine gli autobus riversano i fedeli provenienti da tutta la Svizzera.

Obiettivo di questa visita "storica" è rafforzare i legami con le altre Chiese cristiane riunite in seno al Consiglio ecumenico delle Chiese (CEC), giunto al 70mo anno di esistenza.

Organizzata a distanza di 14 anni dal passaggio di Giovanni Paolo II in Svizzera, la visita papale in territorio protestante durerà una decina d'ore. L'apice sarà raggiunto con la messa celebrata al Palexpo, alla presenza di 41'000 persone, alle quali dovrebbero aggiungersi altri fedeli data la velocità con cui i biglietti per partecipare all'evento sono andati a ruba.

