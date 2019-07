KEYSTONE/HAND OUT

Si celebrerà il prossimo 13 ottobre - durante il Sinodo per l'Amazzonia in programma dal 6 al 27 ottobre - la cerimonia di canonizzazione di cinque nuovi santi, tra cui la friburghese Marguerite Bays.

Lo ha stabilito stamane papa Francesco nel Concistoro Ordinario Pubblico per la canonizzazione dei beati John Henry Newman (1801-1890), inglese, cardinale di Santa Romana Chiesa, ex presbitero anglicano, fondatore dell'Oratorio di San Filippo Neri in Inghilterra; la religiosa romana Giuseppina Vannini (1859-1911, al secolo Giuditta Adelaide Agata), fondatrice delle Figlie di San Camillo; la religiosa indiana Maria Teresa Chiramel Mankidiyan (1876-1926), fondatrice della Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia; la religiosa brasiliana Dulce Lopes Pontes (1914-1992, al secolo Maria Rita), della Congregazione delle Suore Missionarie dell'Immacolata Concezione della Madre di Dio; Marguerite Bays (1815-1879), vergine, del Terzo Ordine di San Francesco d'Assisi.

