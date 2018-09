Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 settembre 2018 8.10 23 settembre 2018 - 08:10

Secondo giorno in Lituania per Papa Francesco

Nella sua seconda giornata in Lituania, tappa iniziale del viaggio di quattro giorni nelle Repubbliche che lo porterà anche in Lettonia ed Estonia, stamane papa Francesco si trasferirà in auto da Vilnius a Kaunas, a poco più di 100 km dalla capitale.

A Kaunas, alle 10.00, celebrerà la messa nel Parco Santakos, recitando poi l'Angelus alle 12.00. Alle 12.35, il pranzo con i vescovi nel Palazzo della Curia.

Alle 15.00, nella Cattedrale di Kaunas, Francesco incontrerà i sacerdoti, i religiosi, i consacrati e i seminaristi, trasferendosi poi alle 16.00 - tornando così a Vilnius - al Museo delle occupazioni e lotte per la libertà, con una breve sosta di preghiera al Monumento delle Vittime del Ghetto, in Piazza Rudniky. Un Ghetto che fu chiuso, con la popolazione interamente uccisa o deportata, il 23 settembre del 1943, tanto che la data odierna è stata dichiarata il Giorno del genocidio ebraico in Lituania.

Alle 17.30 la visita e la preghiera del Papa nel Museo, prima del rientro in Nunziatura.

