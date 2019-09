La folla sulla spianata per la messa del Papa

Papa Francesco è arrivato con la 'papamobile' al campo diocesano di Soamandrakizay, ad Antananarivo, dove stamane celebra la messa.

Sono centinaia di migliaia i fedeli che assistono alla liturgia presieduta dal Pontefice sulla grande spianata di proprietà della Chiesa di Antananarivo, stamane battuta da un forte vento.

Il Papa fa il giro tra la folla che lo acclama a gran voce e sventola bandierine. Sul campo di circa 70 ettari complessivi, appositamente allestito per gli eventi della visita papale, ieri sera si è svolta la veglia in cui Francesco ha avuto l'abbraccio di circa centomila giovani.

Per la messa di oggi sono stati distribuiti 800 mila biglietti. Sull'altare sono esposte le reliquie del beato Rafael Luis Rafiringa (1856-1919), lasalliano malgascio, educatore, catechista e mediatore di pace, che ha retto le sorti della Chiesa locale nel difficile periodo della fine dell'800. È stato beatificato il 7 giugno 2009 ad Antanarivo. Attualmente in Madagascar i cattolici sono circa 8,2 milioni, pari al 34,8 per cento della popolazione.

