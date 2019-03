Dopo il pranzo in Nunziatura con i vescovi del Marocco e alcuni membri del suo seguito, papa Francesco è giunto in auto al Complesso sportivo Principe Moulay Abdellah di Rabat, dove celebra la messa, ultimo evento della sua visita in Marocco.

Alla celebrazione assistono diecimila persone di sessanta nazionalità: si tratta della messa con la maggiore partecipazione mai celebrata nel paese maghrebino.

"Sicuramente sono tante le circostanze che possono alimentare la divisione e il conflitto; sono innegabili le situazioni che possono condurci a scontrarci e a dividerci. Ci minaccia sempre la tentazione di credere nell'odio e nella vendetta come forme legittime per ottenere giustizia in modo rapido ed efficace". Lo ha affermato il Papa durante la messa a Rabat.

"Però l'esperienza ci dice che l'odio, la divisione e la vendetta non fanno che uccidere l'anima della nostra gente, avvelenare la speranza dei nostri figli, distruggere e portare via tutto quello che amiamo". Perciò, ha proseguito, "Gesù ci invita a guardare e contemplare il cuore del Padre. Solo da qui potremo riscoprirci ogni giorno come fratelli".

"Solo a partire da questo orizzonte ampio, capace di aiutarci a superare le nostre miopi logiche di divisione, saremo capaci di raggiungere uno sguardo che non pretenda di oscurare o smentire le nostre differenze cercando forse un'unità forzata o l'emarginazione silenziosa - ha aggiunto Francesco -. Solo se siamo capaci ogni giorno di alzare gli occhi al cielo e dire 'Padre nostro' potremo entrare in una dinamica che ci permetta di guardare e di osare vivere non come nemici, ma come fratelli".

