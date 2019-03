"In questi giorni, al dolore per le guerre e i conflitti che non cessano di affliggere tutta l'umanità, si è aggiunto quello per le vittime dell'orribile attentato contro due moschee a Christchurch, in Nuova Zelanda". Lo ha detto papa Francesco all'Angelus.

"Prego per i morti e i feriti e i loro familiari - ha aggiunto il Pontefice -. Sono vicino ai nostri fratelli musulmani e a tutta quella comunità, e rinnovo l'invito ad unirsi con la preghiera e i gesti di pace per contrastare l'odio e la violenza".

"Preghiamo insieme, in silenzio, per i fratelli musulmani che sono stati uccisi", ha detto ancora il Papa rivolto ai fedeli riuniti in Piazza San Pietro.

