Questo contenuto è stato pubblicato il 16 giugno 2018 12.33 16 giugno 2018 - 12:33

"Si parla di famiglie diversificate, di diversi tipi di famiglia". Sì, è vero che ci sono "la famiglia degli alberi, la famiglia degli animali..." ma "la famiglia, immagine di Dio, uomo e donna, è una sola". Lo ha detto il Papa parlando al Forum Famiglie.

"Il secolo scorso tutto il mondo era scandalizzato per quello che facevano i nazisti per curare la purezza della razza. Oggi facciamo lo stesso ma con i guanti bianchi", ha poi aggiunto parlando dell'aborto dei bambini malati.

"È di moda, abituale, quando in gravidanza" si vede che "forse il bambino non sta bene o viene con qualche cosa: la prima offerta è 'lo mandiamo via?' L'omicidio dei bambini. Per risolvere una vita tranquilla si fa fuori un innocente", ha affermato.

