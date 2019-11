Il Papa ha sottolineato come oggi ci siano troppe diseguaglianze

C'è tanta "disuguaglianza economica e sociale tra i ricchi e i poveri" e i progressi tecnologici potrebbero non essere una via di soluzione. Lo ha detto il Papa parlando ai vescovi della Thailandia al Santuario del Beato Nicholas Boonkerd Kitbamrung.

"Voi vivete in un continente multiculturale e multireligioso, dotato di grande bellezza e prosperità, ma provato al tempo stesso da povertà e sfruttamento estesi a vari livelli. I rapidi progressi tecnologici possono aprire immense possibilità per facilitare la vita, ma possono anche dare luogo - ha sottolineato Papa Francesco - a un crescente consumismo e materialismo, specialmente tra i giovani".

"Voi portate sulle vostre spalle - ha proseguito il Pontefice - le preoccupazioni della vostra gente, di fronte al flagello delle droghe e al traffico di persone, alla necessità di occuparsi di un gran numero di migranti e rifugiati, alle cattive condizioni di lavoro, allo sfruttamento del lavoro subito da molti, come pure alla disuguaglianza economica e sociale che esiste tra i ricchi e i poveri. In mezzo a queste tensioni si trova il pastore, lottando e intercedendo con il suo popolo e per il suo popolo".

Neuer Inhalt Horizontal Line