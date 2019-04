Papa Francesco prega per una nuova era di pace per tutti i Coreani.

In un videomessaggio per il primo anniversario della Dichiarazione di Panmunjom per la pace, la prosperità e l'unificazione della Penisola Coreana, papa Francesco prega perché la ricorrenza "possa portare a una nuova era di pace per tutti i Coreani".

"Cari Amici, sono lieto di porgere il mio saluto cordiale in questo primo anniversario della Dichiarazione di Panmunjom per la pace, la prosperità e l'unificazione della Penisola Coreana", dice papa Francesco nel breve videomessaggio inviato a un anno dalla Dichiarazione firmata il 27 aprile 2018, nel corso del Summit inter-coreano presso la "Casa della Pace" a Panmunjom, in Corea.

"Possa questa celebrazione offrire a tutti la speranza che un futuro basato sull'unità, sul dialogo e sulla solidarietà fraterna sia realmente possibile. Attraverso sforzi pazienti e perseveranti, la ricerca dell'armonia e della concordia può superare la divisione e la contrapposizione", aggiunge il Pontefice.

"Prego che questo anniversario della Dichiarazione di Panmunjom possa portare a una nuova era di pace per tutti i Coreani - conclude -. E su tutti voi invoco l'abbondanza delle divine benedizioni".

